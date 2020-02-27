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27 Şubat 2020, Perşembe
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’e müjde

İzmir’e müjde

Başkanı ’de katıldığı bir etkinlikte, en son 2009’da ağırlayan İzmirli futbolseverlere, müjde verdi.

Başkanı 'de katıldığı bir etkinlikte, en son 2009'da ağırlayan İzmirli futbolseverlere, müjde verdi. Başkan Özdemir, "İnşallah İzmir'e bir milli maç vermemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.
  1. 27.2.2020
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