Hedef şampiyonluk - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Hedef şampiyonluk

Hedef şampiyonluk

Hedef şampiyonluk

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bana diyorlar, ‘Yarı final iyidir, iyidir’. Ben de, ‘Madem buraya kadar katıldık şampiyon olalım diyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'ndaki "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğine katıldı. Euro 2020'de kendi karakterlerini ortaya koymaları halinde alacakları sonucun takımı üst tura çıkartacağına inandığını vurgulayan Güneş, "Çocuklarımıza ve insanımıza imkan verildiği zaman başarı gelir. Yeni doğan ve oldukça hızlı gelişen bir takımız. Beraber vizyon çizmek ve turnuvaya katılmak önemliydi. Şimdi kazanmak için çıkacağız. Bana diyorlar, 'Yarı final iyidir, iyidir'. Ben de, 'Madem buraya kadar katıldık şampiyon olalım' diyorum" diye iddialı konuştu.
  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN