Asensio'dan o soruya dikkat çeken yanıt! Yüzde yüzüyle mi oynadı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol futbolcu, "Sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere, geçen sene burada bir golüm vardı. Bu hafta çok güçlü bir şekilde hazırlanmıştık. Çok önemli ve zor bir maçtı. Atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Bizim isteğimiz ve hedefimiz, oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar almak.

SORU: YÜZDE YÜZÜYLE Mİ OYNADI?

Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zordu. Dolayısıyla en iyi ritmimi bulmak ve yüzde yüzümü sahaya yansıtabilmek için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.