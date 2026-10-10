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Anasayfa İspanya La Liga Barcelona 8'de 8 yaptı!

Barcelona 8'de 8 yaptı!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi ağırladı. Hansi Flick ve öğrencileri mücadeleyi 3-0 kazandı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 22:30
Barcelona 8'de 8 yaptı!

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Lider Barcelona, sahasında Getafe'yi konuk etti. Barça, karşılaşmayı 3-0 kazandı ve yoluna 8'de 8 yaparak devam etti.

Ev sahibi takımın golleri dakika 2'de Gordon, dakika 30'da Gabriel Jesus ve dakika 73'ye Kounde kaydetti.

Barcelona bu sonuçla birlikte puanını 24'a yükseltti ve en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Barça, bir sonraki resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

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