CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol Vinicius Jr. deliye döndü! Önce attı sonra atıldı

Vinicius Jr. deliye döndü! Önce attı sonra atıldı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal arasında oynanan karşılaşmada, Vinicius Junior'ın 71. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Rakibinin saçını çektiği belirlenen Brezilyalı yıldız, pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 00:06
Vinicius Jr. deliye döndü! Önce attı sonra atıldı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Vinicius Junior, ikinci yarıda Trent'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ağları havalandıran Brezilyalı yıldızın golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Yapılan incelemede Vinicius Junior'ın rakibinin saçını çektiği tespit edildi.

Pozisyonun değerlendirilmesinin ardından gol geçerlilik kazanmazken, Vinicius Junior kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İŞTE O POZİSYON

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri
''Sadeliğin püf noktaları''
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... 11:50
Racing Santander - Valencia maçı bilgileri Racing Santander - Valencia maçı bilgileri 11:26
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! 11:23
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? 11:26
Daha Eski
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! 09:34
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı 09:35
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49