CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Turka Esenler Erokspor deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Turka Esenler Erokspor deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 21:52
Turka Esenler Erokspor deplasmanda İstanbulspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Turka Esenler Erokspor, konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Bu sezon ligde ilk galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 8'e çıkardı. Altıncı yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

İstanbulspor: Alp Tutar, Ologo, Duran Şahin (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Emrecan Uzunhan, Berk Ali Nizam (Dk. 77 Aytaç Kara), Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Araujo), Dijlan Aydın, Mendy, Iliev (Dk. 59 Fall), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 59 Cham), Mustafa Sol

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Kanga (Dk. 61 Tugay Kacar), Janvier (Dk. 70 Recep Niyaz), Faye, Mikail Okyar (Dk. 87 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Gueye (Dk. 61 Yusuf Erdoğan)

Gol: Dk. 20 Kanga (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Yusuf Özer, Dk. 69 Mendy (İstanbulspor)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sadeliğin püf noktaları''
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49
Sassuolo - Milan maçının detayları Sassuolo - Milan maçının detayları 09:49
Cagliari - Juventus maçı detayları Cagliari - Juventus maçı detayları 10:06
Daha Eski
''Sadeliğin püf noktaları'' ''Sadeliğin püf noktaları'' 09:01
Bursaspor - Mardin 1969 Spor maçı bilgileri Bursaspor - Mardin 1969 Spor maçı bilgileri 09:04
Crystal Palace-Nottingham Forest maçı bilgileri Crystal Palace-Nottingham Forest maçı bilgileri 09:14
Lecce - Bologna maçı detayları Lecce - Bologna maçı detayları 09:20
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28