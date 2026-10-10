Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ:

Bu maça hazırlanırken İstanbul'a rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattım. İyi mücadele eden, genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı açıklamıştık. İyi ve golle başladık. Önde baskılı olmamız gerektiğini ve önde baskılı olmamız gerektiğini anlattım. Skoru 3-0'a getirdik ve kazanmasını bildik. Onlar da bize gol atabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Çok fazla pozisyon beklemiyordum. 2-3 tane net gol fırsatımız vardı, bunları değerlendirebilirdik. Onların da 3-4 net pozisyonu vardı. Şimdi bütün konsantrasyonumuz Aston Villa maçında olacak. İnşalllah oyuncularımızla birlikte oradan da iyi bir sonuçla ayrılacağız.