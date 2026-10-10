Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında evinde konuk edeceği Barcelona'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Katalan ekibinde son olarak teknik direktör Hansi Flick, İspanya La Liga'nın 8. haftasında sahalarında Getafe'yi 3-0'lık skorla mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Flick açıklamalarında Galatasaray maçı ile ilgili de dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE FLICK'IN AÇIKLAMALARI:

"Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi.

Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız."