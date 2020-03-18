Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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'da koronavirüs nedeniyle şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını ve lider 'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki 'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon 34 puanlı en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

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  1. 18.03.2020
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