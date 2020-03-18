Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'da en çok İtalya'yı vurmuştu. 1000'den fazla ölümün gerçekleştiği Çizme'de futbol askıya alınırken, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Madeira'daki adasında kendisini karantinaya almıştı. Ronaldo bu kez de doğal afetle karşı karşıya geldi! (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)