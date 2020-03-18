Cristiano Ronaldo şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken... | SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken...

şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken...

Cristiano Ronaldo şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken...

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'da en çok İtalya'yı vurmuştu. 1000'den fazla ölümün gerçekleştiği Çizme'de futbol askıya alınırken, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız , Madeira'daki adasında kendisini karantinaya almıştı. Ronaldo bu kez de doğal afetle karşı karşıya geldi! (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A devi Juventus'un süperstarı Ronaldo'nun başı beladan kurtulmuyor... Portekizli yıldız, koronavirüsten dolayı İtalya'dan ayrılarak kendisini Madeira'da bir adada izole etmişti.

Ailesi ve çocuklarıyla beraber kaldığı Ilha De Fuzeta adasında bu kez depremle karşı karşıya geldi.

Foxsports'un aktardığı bilgilere göre, Annesi Dolores'in de felç geçirmesinin ardından koronavirüs tehlikesini de göz önünde bulundurarak adaya yerleşen Ronaldo, beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta adada 5.2 şiddetinde meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildi.

KAYIP YOK

Dağlık olduğu bildirilen adada bazı kayaların yolları engellediği belirtilirken, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi.

  1. 18.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cristiano Ronaldo şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN