Cristiano Ronaldo şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken...

İtalya Serie A devi Juventus'un süperstarı Ronaldo'nun başı beladan kurtulmuyor... Portekizli yıldız, koronavirüsten dolayı İtalya'dan ayrılarak kendisini Madeira'da bir adada izole etmişti.

Ailesi ve çocuklarıyla beraber kaldığı Ilha De Fuzeta adasında bu kez depremle karşı karşıya geldi.

Foxsports'un aktardığı bilgilere göre, Annesi Dolores'in de felç geçirmesinin ardından koronavirüs tehlikesini de göz önünde bulundurarak adaya yerleşen Ronaldo, beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildi.

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Dağlık olduğu bildirilen adada bazı kayaların yolları engellediği belirtilirken, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi.