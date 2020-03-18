Cristiano Ronaldo şoke oldu! Koronavirüsten kaçarken...
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'da en çok İtalya'yı vurmuştu. 1000'den fazla ölümün gerçekleştiği Çizme'de futbol askıya alınırken, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Madeira'daki adasında kendisini karantinaya almıştı. Ronaldo bu kez de doğal afetle karşı karşıya geldi! (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İtalya Serie A devi Juventus'un süperstarı Ronaldo'nun başı beladan kurtulmuyor... Portekizli yıldız, koronavirüsten dolayı İtalya'dan ayrılarak kendisini Madeira'da bir adada izole etmişti.
Ailesi ve çocuklarıyla beraber kaldığı Ilha De Fuzeta adasında bu kez depremle karşı karşıya geldi.
Foxsports'un aktardığı bilgilere göre, Annesi Dolores'in de felç geçirmesinin ardından koronavirüs tehlikesini de göz önünde bulundurarak adaya yerleşen Ronaldo, beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta adada 5.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, bu kez 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildi.
KAYIP YOK
Dağlık olduğu bildirilen adada bazı kayaların yolları engellediği belirtilirken, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi.
- 18.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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