İtalya'da alınan koronavirüs kararı sonrası EURO 2020 ertelenecek mi?

İtalya'da yaklaşık 463 insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede ulusal karantina ilan edildi. İtalya Başbakanı Conte, komitenin önerdiği 3 Nisan'a kadar Serie A maçları iptal edilsin önerisini onayladı ve ülkede 3 Nisan'a kadar tüm spor müsabakaları iptal edildi. Bununla birlikte Koronavirüs sebebiyle ülkede daha ciddi önlemler alınmaya başladı.

Buna göre 12 Haziran'da oynanacak İtalya-Türkiye maçından önce ligin bitirmesi neredeyse imkansız görünüyor. Maçların 3 Nisan tarihine kadar ertelenmesinden önce ligin Mayıs ayının son haftasında bitmesi bekleniyordu. İtalyan basınındaki haberlere göre, buna Serie A'nın belirlenen tarihte bitirilmesi için 3 seçenek var. Virüsün Avrupa'ya hızla yayılması nedeniyle sonbahara sarkıtmak. Bununla birlikte İtalya Kupası'nı Haziran veya Ağustos'a kadar ertleyip, fikstürü 2-3 günde 1 maç yaparak birleştirmek.

İTALYA'DA ULUSAL KARANTİNA

60 milyon nüfuslu İtalya'da Koronavirüs sebebiyle insanların gündelik yaşamı tamamen altüst oldu. Virüsün yoğun olarak görüldüğü kuzey bölgelerinde karantina uygulanmaya başladı. Ölü sayısının 463'e ulaştığı İtalya'da yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı bölgede karantina ilan edildi. Başbakan Giuseppe Conte, "Serie A ve tüm spor müsabakaları askıya alındı. Bu konuda daha sert tedbirlerimiz olacak." dedi.

CEFERIN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin koronavirüs tehlikesi iddiasıyla erteleneceği iddialarına Sky Sports'ta yanıt vermişti.

EURO 2020'nin ertelenmeyeceğini söyleyen Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" diye konuşmuştu.

Turnuvanın seyircisiz oynanması durumunun söz konusu bile olmadığını dile getiren UEFA Başkanı, "Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.