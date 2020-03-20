Cengiz Ünder'e şok! Roma gelecek sezon...
2017 yılından beri Roma'nın formasını terleten Cengiz Ünder'e şok... İtalyan ekibi ülkede yayılan koronavirüs vakaları sebebiyle maddi olarak zor duruma düştü ve darboğazdan çıkmanın yolunu oyuncu satışı olarak belirledi. Gözden çıkarılanlar arasında 22 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in de bulunduğu belirtildi.
İtalya'da artan koronavirüs vakaları ülkede hayatı büyük ölçüde olumsuz yönde etkiledi. Karantinada olan ülkede spor müsabaları askıya alınırken, bütün takımlar maddi ve manevi hasar aldı. Yaşanan bu gelişmelerden olumsuz etkilenen takımlar arasında İtalya Serie a takımlarından Roma da var. Maddi olarak adeta çıkmaza giren Roma, bu çıkmazdan kurtulmak adına çeşitli hamleler yapmaya hazırlanıyor. İlk hedef olarak oyuncu satışını belirleyen İtalyan ekibi, satış listesine koyacağı isimleri belirlemeye başladı.
CENGİZ ÜNDER SATIŞ LİSTESİNDE!
Maddi sorunlardan kurtulmak için elindeki oyunculardan yüksek bonservise satabileceği isimleri belirleyen Roma, Cengiz Ünder'i listeye koydu.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma'nın gelirleri dibe vurmuş durumda. Kulüp başkanı Giallorossi, yaz transfer döneminde kulübe gelir kazandırmak için çalışmalara başladı.
Gelir elde etmek için gözden çıkarılması beklenen ilk futbolcunun Cengiz Ünder olabileceği yazıldı.
ROMA TEKLİFLERE AÇIK
Mevcut değeri 30 milyon euro olan Cengiz için Bundesliga ve Premier Lig'den birçok takımın teklif yapmaya hazır olduğunu belirten Corriere dello Sport, Roma'nın tekliflere açık olduğunu bildirdi.
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