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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Milano'da gözyaşlarına boğan İstanbul pankartı! Koronavirüs...

'da gözyaşlarına boğan pankartı! Koronavirüs...

Milano'da gözyaşlarına boğan İstanbul pankartı! Koronavirüs...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle 'yı etkisi altına alan bu ölümcül virüs, Çizme'de binlerce insanın ölümüne yol açtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından tecrit ilan edilirken, sokaklarında konulu bir pankart, İtalyan taraftarların gözyaşlarının sel olmasına sebebiyet verdi. İşte yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da gözyaşları sel oldu... Binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Avrupa'da en çok 'yı vururken, Başbakan Conte geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Tecrite rağmen ölüm vakalarının hızla artış gösterdiği Çizme'de, futbola da ara verilmiş ve Serie A'nın bir süre oynanmayacağı duyurulmuştu.

"İSTANBUL'DAN SONRA ATİNA VAR!"

İtalya'nın içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde AC Milan takımı, sosyal medyadan paylaştığı bir görselle, zaferi kazanacaklarını ve koronavirüsü yeneceklerini işaret etti.

2005 yılında 'da oynanan ve tarihe geçen Şampiyonlar Ligi Finali'nde Milan, Liverpool ile karşı karşıya gelmişti. 120. dakika itibariyle maç skoru 3-3 olunca, müsabaka penaltılara gitmişti. İngiliz temsilcisi Liverpool, penaltılarda İtalyan rakibini yenerken kupayı müzesine götürmüştü.

İstanbul'da oynanan finalin ardından, 2 yıl sonra bu kez aynı takımlar Atina'da, bir kez daha Şampiyonlar Ligi Finali için karşı karşıya gelmişti. Kıran kırana geçen karşılaşmada Milan, ilk finalin aksine Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup ederken kupayı müzesine götüren taraf olmuştu.

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

Milan Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında da, bu maçlara atıfta bulunan bir pankartın yazısı paylaşıldı. Pankartta yazan, "Her şey yoluna girecek, İstanbul'dan sonra Atina var." sloganı binlerce beğeni alırken, İtalyan kulübü, "Bugünün mücadelesi yarının gücüdür." diye de ekleme yaptı.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 11:28
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