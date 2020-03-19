Higuain'in kaçış planı tutmadı!

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gonzalo Higuain'in koronavirüs karantinasından kaçma planı tutmadı... İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, polis tarafından yakalandı.

Higuain negatif çıkan koronavirüs testini gösterse de polisleri ikna edemedi ve evine gönderildi. Haberde, Arjantinli futbolcunun ailesini çok özlediği için ülkesine dönmek istediği ifade edildi.