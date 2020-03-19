Higuain'in kaçış planı tutmadı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A İtalya'dan kaçmak istedi polise yakalandı!

Higuain'in kaçış planı tutmadı!

Higuain'in kaçış planı tutmadı!

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ilginç bir olay yaşandı. forması giyen dünyaca ünlü futbolcu , ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, İtalyan polisi tarafından yakalanarak evine gönderildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Serie A devi 'ta forma giyen 'in koronavirüs karantinasından kaçma planı tutmadı... İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken, polis tarafından yakalandı.

Higuain negatif çıkan koronavirüs testini gösterse de polisleri ikna edemedi ve evine gönderildi. Haberde, Arjantinli futbolcunun ailesini çok özlediği için ülkesine dönmek istediği ifade edildi.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 18:57
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