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19 Mart 2020, Perşembe
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Skandal! ''li yıldız koronavirüs karantinasından kaçtı'

Skandal! 'Real Madrid'li yıldız koronavirüs karantinasından kaçtı'

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'da etkisini ağır bir şekilde göstermeye başlamış ve ölümlere neden olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir çok ülkede futbola ara verilirken, yönetimi de bu yönde karar almıştı. İspanya'da hayatın durmasının ardından futbolcular karantinada gelişmeleri takip ederken, 'in golcüsü 'in ülkesi 'daki 14 gün kuralına uymadığı ve bunu deldiği açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Avrupa'nın bir çok ülkesinde etkisini gösteren ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, İspanya'da da etkisini gösterirken, 'nın ertelenmesine neden olmuştu.

Bir çok ülkede koronavirüsten dolayı tecrit ilan edilirken, 14 gün kuralı uygulanmaya başlanmıştı. Ülkeler, bir başka ülkeden gelenleri 14 gün boyunca karantinaya alarak virüsün yayılmasını önleme çalışıyordu.

Bu bağlamda önlemlerini hızlandıran 'da, skandal bir olay yaşandı. Aktarılan bilgilere göre 'in golcüsü ve Ascoli'de forma giyen Nikola Ninkovic, bu yasağı deldi.

Sırp medyası, 2 oyuncunun yasaları deldiğini iddia ederken, Real Madrid'li Jovic'in hareketi büyük tepkiyle karşılandı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Jovic, kız arkadaşı Sofija Milosevic'in doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a geldi ve tüm kuralları çiğnedi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN SUÇ DUYURUSU!

Jovic ve Ninkovic'in bu skandal hareketinin ardından Sırbistan ayağa kalkarken, İçişleri Bakanı Nebosa Stefanovic, konuşmasında üstü kapalı bir şekilde bu iki ismi işaret ederek, "Sporun tanınmış bazı isimlerini kınıyorum. Hakemlere hesap verecekler." dedi.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 15:26
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