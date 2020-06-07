Barcelona ve Lionel Messi'ye Erzurum daveti!
La Liga ekiplerinden Barcelona, sosyal medya hesabından Lionel Messi'nin bir golünü paylaşmış ve "Palandöken'de kayıyormuş gibi" notunu düşmüştü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Katalan ekibine flaş bir davet geldi.
İspanya La Liga ekibi Barcelona, Lionel Messi'nin attığı bir golü geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşılan gönderiyi alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barcelona'ya bir davette bulundu.
Lionel Messi başta olmak üzere tüm takımı Palandöken dağlarında ağırlamak istedilerini ifade eden Erzurum Belediyesi, Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediyespor da davetin yer aldığı gönderiyi retweet yaparak hesabına taşıdı.
Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. ?? ??— Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) June 7, 2020
Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz. ? https://t.co/gMaRpFUJ8M
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 20:22
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona ve Lionel Messi'ye Erzurum daveti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.