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07 Haziran 2020, Pazar
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ve 'ye daveti!

Barcelona ve Lionel Messi'ye Erzurum daveti!

ekiplerinden , hesabından 'nin bir golünü paylaşmış ve "Palandöken'de kayıyormuş gibi" notunu düşmüştü. 'nden Katalan ekibine flaş bir davet geldi.

İspanya ekibi , 'nin attığı bir golü geçtiğimiz haftalarda hesabından paylaşmış ve ", Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan gönderiyi alıntılayan , Barcelona'ya bir davette bulundu.

Lionel Messi başta olmak üzere tüm takımı Palandöken dağlarında ağırlamak istedilerini ifade eden Erzurum Belediyesi, Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, eteklerindeki 'mizde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediyespor da davetin yer aldığı gönderiyi retweet yaparak hesabına taşıdı.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 20:22
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