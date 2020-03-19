Koronavirüs haberinde Beşiktaş'ın transferini duyurdular! | Edwin gyasi kimdir? kaç yaşında? nereli? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Koronavirüs haberinde 'ın transferini duyurdular!

Koronavirüs haberinde Beşiktaş'ın transferini duyurdular!

Modernghana.com adlı internet sitesi, 19 Mart Perşembe günü takipçileriyle paylaştığı haberde CSKA Soyfa forması giyen 'nin, koronavirüs için yapılan "Stay At Home Challenge"a video ile katıldığını aktarırken, sezon sonunda oyuncunun 'a transfer olacağını işaret etti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Soyfa forması terleten 'nin sezon sonunda 'a katılacağını duyurdu.

KORONAVİRÜS İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Gyasi'nin, şu anda futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay At Home Challenge" için çektiği video paylaşıldı.

Jamie Carregher, Odion Ighalo, Granit Xhaka ve Theo Walcott gibi yıldızların da katıldığı bu challenge, büyük beğeni topladı.

'SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'TA'

Öte yandan sezon sonunda kulübü CSKA Soyfa'dan ayrılacağı belirtilen yıldız ismin Beşiktaş'a katılacağı haberin detaylarında yer aldı.

EDWIN GYASI KİMDİR?

Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 14:30
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