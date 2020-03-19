Koronavirüs haberinde Beşiktaş'ın transferini duyurdular!
Modernghana.com adlı internet sitesi, 19 Mart Perşembe günü takipçileriyle paylaştığı haberde CSKA Soyfa forması giyen Edwin Gyasi'nin, koronavirüs için yapılan "Stay At Home Challenge"a video ile katıldığını aktarırken, sezon sonunda oyuncunun Beşiktaş'a transfer olacağını işaret etti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Soyfa forması terleten Edwin Gyasi'nin sezon sonunda Beşiktaş'a katılacağını duyurdu.
KORONAVİRÜS İÇİN VİDEO ÇEKTİ
Gyasi'nin, şu anda futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay At Home Challenge" için çektiği video paylaşıldı.
Jamie Carregher, Odion Ighalo, Granit Xhaka ve Theo Walcott gibi yıldızların da katıldığı bu challenge, büyük beğeni topladı.
'SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'TA'
Öte yandan sezon sonunda kulübü CSKA Soyfa'dan ayrılacağı belirtilen yıldız ismin Beşiktaş'a katılacağı haberin detaylarında yer aldı.
EDWIN GYASI KİMDİR?
Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 14:30
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Koronavirüs haberinde Beşiktaş'ın transferini duyurdular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.