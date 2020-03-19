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19 Mart 2020, Perşembe
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'tan futbolculara mesaj: Evden çıkmayın!

Beşiktaş'tan futbolculara mesaj: Evden çıkmayın!

Türkiye'de liglerin ertelenmesiyle birlikte takımlar da çalışmalarına ara verdi. Bu sabah yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta futbolculara mesaj gitti ve evden çıkılmaması uyarısı yapıldı. Takımın yeni programı 'nin açıklayacağı maç planlamasına göre netleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugün , Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanları'nın yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı 'le birlikte yaptığı toplantının ardından liglerin ertelenmesine karar verildi. Başkanı , alınan kararın ardından futbolun paydaşlarıyla bir araya gelerek liglerin ne zaman başlayacağına dair planlamayı daha sonra yapacaklarını ifade etti. Alınan bu kararın ardından takımlar da futbolcularına izinli olduklarının ve evden çıkmamalarının mesajlarını gönderdi.

EVDEN ÇIKMAYIN MESAJI

'ta da izinler başladı. Siyah-beyazlılar bu sabah yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürmüştü. Yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla kampa girmeyi planlayan siyah-beyazlılarda futbolculara, maçların ertelendiği ve evden çıkmamalarının gerektiği mesajları iletildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı tarihle birlikte siyah-beyazlıların yeni programı da belli olacak.

YABANCILAR RAHATLADI!

Öte yandan alınan karar sonrasında özellikle yabancı futbolcular oldukça rahatladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana Kaptan başta olmak üzere birçok isimle bu konuyu paylaşan ve Avrupa'da yaşanan gelişmeleri de tedirginlikle takip eden yabancı oyuncuların, liglerin ertelenmesiyle birlikte kafalarındaki soru işareti de kalktı.

  1. 19.03.2020
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