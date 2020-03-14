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14 Mart 2020, Cumartesi
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Tutarlı gönderme!

Tutarlı gönderme!

kulübü, ’ın dün yaptığı ‘Ligler ertelensin’ talebine resmi twitter hesabından ‘imalı’ bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

G.Saray'ın erteleme talebi cephesinde şaşkınlıkla karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını duyururken sarı-kırmızılı takımın dünkü açıklaması tepkiyle karşılandı. G.Saray Başkanı konuyla ilgili ilk olarak "Ben şaşırdım, maçı erteleyelim, seyircisiz oynansın" gibi ifadeleri kullanmıştı. Dün ise kulübün resmi sitesinden " 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelensin" çağrısı yapıldı. Siyah beyazlı kulüp resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu. Paylaşımda, "Tutarlı! Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu, insicamlı" ifadeleri yer aldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran da bunun üzerine yaptığı açıklamada " Başkanı dün farklı, bugün farklı konuşuyor. Her gün farklı konuşuyorlar. Bakalım daha ne konuşacaklar, netleşsin ona göre net cevabımızı veririz" şeklinde konuştu.

  1. 14.3.2020
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