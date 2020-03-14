Tutarlı gönderme!
Beşiktaş kulübü, Galatasaray’ın dün yaptığı ‘Ligler ertelensin’ talebine resmi twitter hesabından ‘imalı’ bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
G.Saray'ın erteleme talebi Beşiktaş cephesinde şaşkınlıkla karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını duyururken sarı-kırmızılı takımın dünkü açıklaması tepkiyle karşılandı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili ilk olarak "Ben şaşırdım, maçı erteleyelim, seyircisiz oynansın" gibi ifadeleri kullanmıştı. Dün ise kulübün resmi sitesinden "Lig 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelensin" çağrısı yapıldı. Siyah beyazlı kulüp resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu. Paylaşımda, "Tutarlı! Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu, insicamlı" ifadeleri yer aldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran da bunun üzerine yaptığı açıklamada "Galatasaray Başkanı dün farklı, bugün farklı konuşuyor. Her gün farklı konuşuyorlar. Bakalım daha ne konuşacaklar, netleşsin ona göre net cevabımızı veririz" şeklinde konuştu.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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