İşte Sergen Yalçın'ın transfer bombası! Eski Beşiktaşlı...
Beşiktaş Teknik Diektörü Sergen Yalçın'ın, sezon başında Malatyaspor'a transfer ettirdiği Gökhan Töre için yönetime, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli. Sezon sonu alınabilir" raporu verdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sezon başında Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'a aldırdığı Gökhan Töre'nin yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmesi gündeme geldi. Mali anlamda sıkıntılı oldukları konusunda yönetimin kendisine verdiği bilgiler ışığında başarılı teknik adam, Töre'nin takıma dönmesinin uygun olacağına karar verdi.
Malatya'ya aldırdığı ilk dönemde sakat olmaması durumunda daha farklı işler yapabileceğini konusunda yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi. Ayrıca başarılı teknik adamın Töre adını masaya koyduğunda; "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" dediği bildirildi. Sergen'in ayrıca Gökhan Töre'nin yeteri kadar burnunun sürttüğüne ve dönmesi halinde oldukça iyi işler yapacağına inandığını da söylediği gelen bilgiler arasında.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Sergen Yalçın'ın transfer bombası! Eski Beşiktaşlı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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