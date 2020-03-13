İşte Sergen Yalçın'ın transfer bombası! Eski Beşiktaşlı... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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İşte 'ın bombası! Eski Beşiktaşlı...

İşte Sergen Yalçın'ın transfer bombası! Eski Beşiktaşlı...

Beşiktaş Teknik Diektörü 'ın, sezon başında Malatyaspor'a ettirdiği için yönetime, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli. Sezon sonu alınabilir" raporu verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sezon başında 'ın Malatyaspor'a aldırdığı 'nin yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmesi gündeme geldi. Mali anlamda sıkıntılı oldukları konusunda yönetimin kendisine verdiği bilgiler ışığında başarılı teknik adam, Töre'nin takıma dönmesinin uygun olacağına karar verdi.

Malatya'ya aldırdığı ilk dönemde sakat olmaması durumunda daha farklı işler yapabileceğini konusunda yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi. Ayrıca başarılı teknik adamın Töre adını masaya koyduğunda; "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" dediği bildirildi. Sergen'in ayrıca Gökhan Töre'nin yeteri kadar burnunun sürttüğüne ve dönmesi halinde oldukça iyi işler yapacağına inandığını da söylediği gelen bilgiler arasında.

  1. 13.3.2020
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