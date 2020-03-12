Sergen Yalçın'dan Gökhan ve Caner kararı!
Beşiktaş’ın genç hocası Sergen Yalçın, yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı. Birçok ismin takımdan gönderilmesini isteyen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ise yola devam edilmesini istiyor. Siyah-beyazlıların hocası yönetimle yaptığı görüşmede, “Mali koşullar sizin için uygun olursa hem Gökhan hem Caner’le yeni sezonda da devam etmek isterim” dedi.
Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le devam etme görüşü ağırlık kazandı. Sabah'ın haberine göre, Yönetimin mukavele görüşmelerini Nisan ayına kadar ertelediği iki yıldız için teknik direktör Sergen Yalçın, olumlu rapor verdi. Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Mali Koşullar uygun olursa hem Gökhan hem Caner'le yeni sezonda da devam etmek isterim" dedi.
GARANTİ PARADAN İNDİRİM İSTEYECEKLER
Sergen Yalçın, önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasında tecrübeli isimlerle gençleri harmanlamayı planlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin 35 yaşındaki Gökhan'a 1+1 yıllık, 31 yaşındaki Caner'e ise 2 yıllık anlaşma önereceği öğrenildi. Yönetimin, iki oyuncudan mevcut ücretlerinden indirim yapmalarını isteyeceği gelen bilgiler arasında. Gökhan Gönül bu sezon 23 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Caner Erkin ise 31 karşılaşmada 3 gol ve 9 asistle oynadı.
- 12.03.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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