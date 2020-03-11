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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ta hastalığını atlatan antrenmanlara başladı!

Beşiktaş'ta hastalığını atlatan Caner Erkin antrenmanlara başladı!

, 'in 26'ncı haftasında pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlıların BJK 'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 11.03.2020
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