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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ta son aday

Beşiktaş'ta son aday Jeroen Zoet

Karius'un yerine kaleci arayışlarına devam eden , son olarak gündemine 'te kiralık olarak forma giyen 'i aldı. ’den Utrecht’e kiralanan Hollandalı file bekçisini izleyen Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi sözleşmesi sezon sonu bitecek Zoet için düğmeye bastı.

'tan sürpriz atak... Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak isteyen yönetim öncelikle kaleci transferine yoğunlaştı. Takvim'in haberine göre, 'den için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler listelerine 'te kiralık olarak forma giyen 'i aldı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

FABER'LE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI
Bonservisi 'de olan Zoet teknik direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için devre arasında Utrecht'te kiralık olarak gönderilmişti. Beşiktaş Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları ve Futbol Direktörü Ali Naibi düğmeye bastı.

SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
'nda Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği maçı tribünden takip eden Torunoğulları ve Ali Naibi'nin Zoet'i çok beğendiği ortaya çıktı. 'ın da onay verdiği bu için her hangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

8 SEZON PSV'DE OYNADI
8 sezondur PSV forması giyen Zoet'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak gösteriliyor.

  1. 11.03.2020
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