Beşiktaş'ta son aday Jeroen Zoet
Karius'un yerine kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş, son olarak gündemine Utrecht'te kiralık olarak forma giyen Jeroen Zoet'i aldı. PSV’den Utrecht’e kiralanan Hollandalı file bekçisini izleyen Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi sözleşmesi sezon sonu bitecek Zoet için düğmeye bastı.
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak isteyen yönetim öncelikle kaleci transferine yoğunlaştı. Takvim'in haberine göre, Başakşehir'den Volkan Babacan için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler listelerine Utrecht'te kiralık olarak forma giyen Jeroen Zoet'i aldı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
FABER'LE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI
Bonservisi PSV'de olan Zoet teknik direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için devre arasında Utrecht'te kiralık olarak gönderilmişti. Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları ve Futbol Direktörü Ali Naibi düğmeye bastı.
SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
Hollanda Kupası'nda Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği maçı tribünden takip eden Torunoğulları ve Ali Naibi'nin Zoet'i çok beğendiği ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği bu transfer için her hangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.
8 SEZON PSV'DE OYNADI
8 sezondur PSV forması giyen Zoet'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak gösteriliyor.
- 11.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Beşiktaş'ta son aday Jeroen Zoet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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