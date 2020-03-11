Beşiktaş'ta son aday Jeroen Zoet

Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezonda ekonomik bir kadro kurmak isteyen yönetim öncelikle kaleci transferine yoğunlaştı. Takvim'in haberine göre, Başakşehir'den Volkan Babacan için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler listelerine Utrecht'te kiralık olarak forma giyen Jeroen Zoet'i aldı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

FABER'LE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Bonservisi PSV'de olan Zoet teknik direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için devre arasında Utrecht'te kiralık olarak gönderilmişti. Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları ve Futbol Direktörü Ali Naibi düğmeye bastı.

SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ

Hollanda Kupası'nda Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği maçı tribünden takip eden Torunoğulları ve Ali Naibi'nin Zoet'i çok beğendiği ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği bu transfer için her hangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

8 SEZON PSV'DE OYNADI

8 sezondur PSV forması giyen Zoet'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması avantaj olarak gösteriliyor.