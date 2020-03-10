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10 Mart 2020, Salı
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kalecisini buldu! Karius'un ardından...

Beşiktaş kalecisini buldu! Karius'un ardından...

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak yaptığı kritik hatalar nedeniyle sezon sonunda yollarını ayırmak istediği 'un alternatifi bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon 'dan kiraladığı 'tan beklediği katkıyı alamayan kaleci arayışlarına hız verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci için temas kurdu. Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.

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yönetimindeki Beşiktaş'ın forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek 'la da anlaştığı iddia ediliyor.

KARIUS'LA DEVAM EDİLMEYECEK
Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam 'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.

Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

  1. 10.03.2020
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