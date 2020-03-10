Beşiktaş kalecisini buldu! Karius'un ardından...
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak yaptığı kritik hatalar nedeniyle sezon sonunda yollarını ayırmak istediği Loris Karius'un alternatifi bulundu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'tan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş kaleci arayışlarına hız verdi.
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için temas kurdu. Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.
VOLKAN BABACAN'LA ANLAŞILDI İDDİASI
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la da anlaştığı iddia ediliyor.
KARIUS'LA DEVAM EDİLMEYECEK
Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.
Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Beşiktaş kalecisini buldu! Karius'un ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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