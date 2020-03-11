Parola hücum
47 yaşındaki hoca, G.Saray derbisi için “Zirveye ortak olmak için kazanmamız şart Deplasmandayız diye savunma yapmayacağız, büyük takım hücumla kazanır” dedi.
Beşiktaş'ta gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi sınavına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'le birlikte zirve yarışında puan kaybetmeyen takımlardan biri olan siyah-beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Evinde oynamanın avantajını kullanacak olan Galatasaray'ın ofansif anlayışına aynı şekilde karşılık vermeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı camiaya derbi zaferi yaşatmayı hedefliyor. Öyle ki Kara Kartal derbiden üç puanla ayrılan taraf olursa yarıştaki en önemli rakiplerinden biri olan G.Saray'la arasındaki farkı üç puana indirecek.
Siyah-beyazlıların hocası Sergen Yalçın, hafta başından bu yana yapılan idmanlarda oyuncularına bu konuda uyarılarda bulunuyor. Başarılı teknik adamın Galatasaray derbisi için futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde "Zirveye ortak olmak için kazanmamız şart. Bu sezon yarışta var olabilmemiz için bu maçtan gali biyet çıkarmalıyız. Deplasmandayız diye savunma yapmayacağız, büyük takım hücumla kazanır. Elbette kontrolsüz bir oyun sergilemeyeceğiz ama rakibimizin bizi baskı altına almasına da asla izin vermeyeceğiz. Herkes elinden geleni değil, çok daha fazlasını sahaya yansıtacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 11.3.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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