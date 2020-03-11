Kampanyada geri sayım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başlatmak için düğmeye bastığı yardım kampanyası G.Saray derbisi sonrasında start alacak. Siyahbeyazlılar, 19.03'te (19 Mart) yardım kampanyasını başlatmayı planlıyor. Yöneticiler, konuyla ilgili olarak bazı ulusal kanallarla da görüştü. Canlı yayında yapılacak olan organizasyona, Beşiktaş forması giyen efsane futbolcuların yanı sıra, mevcut kadrodaki isimler ve Beşiktaş taraftarı olan ünlüler katılacak. Kampanya çekilecek bir reklam filmiyle duyurulacak. Siyahbeyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak duyuracağı kampanyadan 200 milyon TL civarı bir gelir elde etmeyi planlıyor.

İLK YARDIMI ÇEBİ YAPACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 19 Mart itibarıyla başlatmayı planladığı yardım kampanyasında destek verecek ilk kişi olacak. Yöneticiler de aynı gün Başkan Çebi'yle birlikte kulübe mali anlamda destekte bulunacak.