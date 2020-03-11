Kampanyada geri sayım
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin başlatmak için düğmeye bastığı yardım kampanyası G.Saray derbisi sonrasında start alacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başlatmak için düğmeye bastığı yardım kampanyası G.Saray derbisi sonrasında start alacak. Siyahbeyazlılar, 19.03'te (19 Mart) yardım kampanyasını başlatmayı planlıyor. Yöneticiler, konuyla ilgili olarak bazı ulusal kanallarla da görüştü. Canlı yayında yapılacak olan organizasyona, Beşiktaş forması giyen efsane futbolcuların yanı sıra, mevcut kadrodaki isimler ve Beşiktaş taraftarı olan ünlüler katılacak. Kampanya çekilecek bir reklam filmiyle duyurulacak. Siyahbeyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak duyuracağı kampanyadan 200 milyon TL civarı bir gelir elde etmeyi planlıyor.
İLK YARDIMI ÇEBİ YAPACAK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 19 Mart itibarıyla başlatmayı planladığı yardım kampanyasında destek verecek ilk kişi olacak. Yöneticiler de aynı gün Başkan Çebi'yle birlikte kulübe mali anlamda destekte bulunacak.
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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