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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kahvaltıda buluştular

Kahvaltıda buluştular

rövanş maçında bu akşam saat 20.00’de ’nde ile karşılaşacak olan basketbol takımı teknik ve idari ekibi ile sporcuları, dün sabah ’te düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

rövanş maçında bu akşam saat 20.00'de 'nde ile karşılaşacak olan basketbol takımı teknik ve idari ekibi ile sporcuları, dün sabah 'te düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol da yer aldı.
  1. 11.3.2020
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