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11 Mart 2020, Çarşamba
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Sergen hoca kapıyı kapattı

Sergen hoca kapıyı kapattı

, G.Saray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü.

, G.Saray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. yönetimindeki idmanda 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
  1. 11.3.2020
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