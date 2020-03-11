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11 Mart 2020, Çarşamba
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Derbiyi kazandır

Derbiyi kazandır

ın derbi öncesi en çok görüştüğü ismin kaleci Karius olduğu öğrenildi. 47 yaşındaki teknik adamın, Alman file bekçisiyle yaptığı görüşmede, “Gelecek sezon bizimle olmayacaksın. Ancak bu maçta göstereceğin performansla gelecek sezon için iyi bir yapabilirsin" dedi.

ın derbi öncesi en çok görüştüğü ismin kaleci Karius olduğu öğrenildi. 47 yaşındaki teknik adamın, Alman file bekçisiyle yaptığı görüşmede, "Gelecek sezon bizimle olmayacaksın. Ancak bu maçta göstereceğin performansla gelecek sezon için iyi bir yapabilirsin. Çünkü Avrupalılar, 'deki derbileri her zaman izler" dediği öğrenildi. Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi.
  1. 11.3.2020
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