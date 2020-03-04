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04 Mart 2020, Çarşamba
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Karius’a talip var!

Karius’a talip var!

Yolların ayrılacağı 'a, takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. 'e Köln ve 'nin talip olduğu ekibinin, bu gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda 'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü.

Yolların ayrılacağı 'a, takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. 'e Köln ve 'nin talip olduğu ekibinin, bu gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda 'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü.

  1. 4.3.2020
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