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03 Mart 2020, Salı
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'ta alarm! maçında 6 oyuncu...

Beşiktaş'ta alarm! Galatasaray maçında 6 oyuncu...

'in 24'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz 'u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan alan , 25'inci haftanın açılış maçında Cuma akşamı MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın bir hafta sonraki maçından önce olması, takımda 6 futbolcunun ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor.

Siyah beyazlılarda , , , Umut Nayir, Kevin N'Koudou ve , Ankaragücü maçına 3 ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk onbirde Aytemiz karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd'un da sahada olması ihtimal dahilinde.

ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girmemelerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar yaşanmasını istemeyen Yalçın'ın gerekirse özel toplantılar yaparak futbolculara uyarılarda bulunması da kaçınılmaz görünüyor.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE 2 ADAY

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Ankaragücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor.

Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan siyah beyazlılarda, Alanyaspor maçında sakatlanan ve Cuma akşamına yetişmesi zor olan 'ün yerine 2 aday var. Bunların birincisi Medipol Başakşehirspor maçında olduğu gibi Lens'i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby'i kullanmak. İkinci seçenek ise sağ bekin Necip, sağ önünse Lens şeklinde olacağı kadro ile maça başlamak olacak. Tecrübeli teknik adamın geçen hafta tam iyileşmediği için yedek bıraktığı Boateng'i yüzde 100 hazır olması halinde onbire koyması da beklenen değişiklikler arasında.

  1. 03.03.2020
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