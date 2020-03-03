Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala zirve yarışı iyice kızıştı. 24. hafta mücadelelerinde şampiyonluk yarışı içinde olan ekiplerden Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe puan kaybederken Trabzonspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Sivasspor hata yapmadı. 24. haftanın bitimiyle beraber iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti. İşte yeni şampiyonluk oranları...