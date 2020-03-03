Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala zirve yarışı iyice kızıştı. 24. hafta mücadelelerinde şampiyonluk yarışı içinde olan ekiplerden Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe puan kaybederken Trabzonspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Sivasspor hata yapmadı. 24. haftanın bitimiyle beraber iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

3 Mart 2020 Salı 15:43
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

Süper Lig'de 21. hafta mücadeleleri sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

KAYSERİSPOR: -

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

ANKARAGÜCÜ: -

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

KASIMPAŞA: -

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray

ANTALYASPOR: -

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