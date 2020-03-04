Nice yıllara Beşiktaş
Siyah-beyazlı kulüp dün 117. kuruluş yılını kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından tarihi fotoğraflar payşıldı ve eski logolar kullanıldı. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 117 yaşında" denildi.
Siyah-beyazlı kulüp dün 117. kuruluş yılını kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından tarihi fotoğraflar payşıldı ve eski logolar kullanıldı. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 117 yaşında" denildi.
SEVGİ, AŞK, FEDAKARLIK
Başkan Ahmet Nur Çebi, 117. yıl için bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş'ı 117 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazandırmak için omuz omuza çalışmaya devam.
- 4.3.2020
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