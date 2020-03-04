Sürpriz öneri! Manchester City'den Beşiktaş'a
Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi.
Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.
KARIUS'A TALİP VAR!
Yolların ayrılacağı Loris Karius'a, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve Schalke'nin talip olduğu Brüksel ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü.
- 4.3.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Sürpriz öneri! Manchester City'den Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.