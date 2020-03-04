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04 Mart 2020, Çarşamba
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Sürpriz öneri! Manchester City'den 'a

Sürpriz öneri! Manchester City'den Beşiktaş'a

Kaleci arayan 'a menajerler ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha oynayabilir" dedi.

Kaleci arayan 'a menajerler ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu 'la görüşeceği bildirildi.

KARIUS'A TALİP VAR!
Yolların ayrılacağı Loris Karius'a, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve Schalke'nin talip olduğu Brüksel ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü.

  1. 4.3.2020
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