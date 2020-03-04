Otoriteler şampiyonluk yarışını değerlendirdi! "Şansları eşit"

8'de 8 yapan Galatasaray bir anda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Fatih Terim, Süper Lig'in 'anahtarı' gibi. Ligde bu tabloda kim ipi göğüsleyebilir?

Zeki Uzundurukan: Trabzonspor şu anda 1 maç eksiği ile ikinci sırada. Ama şunu da unutmamak lazım. 30. haftada Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor. O maça 4-5 puan önde gelebilirse şampiyonluk kapıları Trabzonspor'a ardına kadar açılır. Bu hafta Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç da işin rengini biraz olsun ortaya çıkarır. Galatasaray'ın en büyük avantajı Fatih Terim tecrübesi ve zekası. Galatasaray 10 puan gerideyken bile 'Benim şampiyonluk adayım Galatasaray' diyordum. Şimdi yüzdeye vurursak; Galatasaray ile Trabzonspor'un şampiyonluk şansını eşit görüyorum. Başakşehir ve Sivasspor da sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacak gibi görünüyor.

Reha Kapsal: Bir kere Galatasaray, tribün enerjisi ile kazanıyor. Bu ilk yarıda çok düşüktü. Türk Telekom Stadı'na gelen rakipler iyice geriye yaslanacak, Galatasaray'ın iç saha oyununu kabullenecek. Saha içinde yerleşim hatası olmuyor, daha doğru oyunlar oynanıyor. Lemina ve Emre Akbaba oynamıyor ama yerlerine görev yapan isimler onları aratmıyor. Galatasaray ciddi anlamda takım oldu. Bir takımdaşlık var. Tabii ki burada devre arasında yapılan doğru transfer ve sakat oyuncuların geri dönmesi, takımın daha genç ve enerji dolu isimlerle oynaması da saha içinde farkı getirdi.

Serkan Korkmaz: Süper Lig'in şu an ilk dört sırasında yer alan takımlardan biri (Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Başakşehir) şampiyon olacak bence. Deneyim, taraftar desteği gibi faktörlerle Trabzonspor ile Galatasaray daha şanslı görünüyor.

GOLCÜLÜĞÜN ŞAHDAMARI

Büyük beklentilerle gelen Falcao, G.Birliği maçında 2 gol atan attı ve son haftalardaki savaşçı futbolu ile 40 yıllık G.Saraylı gibi.

Zeki Uzundurukan: Falcao, futbolda golcülüğün 'şahdamarı'... Sağlam bir Falcao'nun potansiyelini ve neler yapabileceğini son haftalarda gözlemliyoruz. Falcao oynadıkça açılıyor ve kendine geliyor. Galatasaray bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslerse birinci sıraya Fatih Terim'i, ikinci sıraya da Falcao'yu koyarım. Onun sahada olması ile Galatasaraylı futbolcuların öz güvenini yükseltiyor.

Reha Kapsal: Falcao çok önemli bir golcü. Sakatlıktan çıktı. Bir forvet için gol atmak yaşam kaynağıdır. Gol attıkça öz güveni artar ve bu öz güveni de diğer oyunculara da aşılar. Artık Galatasaray rakip yarı alanda oynadığından Falcao'nun performansı arttı. Falcao'ya göre oynanıyor. Babel kendine oynuyordu, formsuz bir Nzonzi vardı. Genel bir formsuzluk ve herkesin kendini kurtarma düşüncelerinden takım olumsuz yönde etkilenmişti. Falcao kalan maçlarda klası ile ve oyun karakteri ile mutlaka faydalı olacaktır.

Serkan Korkmaz: Falcao global bir marka. Her hareketinden profesyonellik akıyor. Genç futbolcular, yeteneklerini nasıl kullandığıyla olduğu kadar, tavırlarını, söylemlerini de takip etmeli. Eski gücü ve formundan çok uzak olsa da şu an için iş görüyor.

BEŞİKTAŞ'I SENEYE GÖRÜN

Sergen Yalçın geldikten sonra Beşiktaş'ın yükselişe geçmesini nasıl yorumlarsınız?

Zeki Uzundurukan: Sergen Yalçın, zeki ve yaratıcı bir teknik adam... Kenarda dururken, film gibi izlemiyor maçı. Sergen hoca, zekasını kullanıyor; rakibi çözüyor, korkusuzca hamleler yapıyor. Tam da Beşiktaş taraftarının istediği bir teknik adam Sergen hoca. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş maç kaybetse bile ortaya koyduğu iyi oyun nedeni ile alkışlanıyor. Ama Sergen Yalçın'ın elinde şampiyonluğa oynayacak donanımda bir kadro yok. Şimdiden yeni sezonun planlamasını yapıyor Beşiktaş yönetimi. Doğru da yapıyor. Siz, asıl Beşiktaş'ı gelecek sezon görün... Eğer Sergen hocanın istediği transferler yapılabilirse, ligin tozunu atar Beşiktaş...

Reha Kapsal: Sergen Yalçın geldikten sonra 5 maçta 10 puan aldı Beşiktaş. 15 puan da alabilirdi. Abdullah Avcı zamanındaki kadro aynı ama daha disiplinli, kafasına göre oynamayan, hocasına saygı duyan bir takım var saha içinde. Özellikle Beşiktaş'ın çimentosu olan Atiba ve Elneny'nin de Sergen sonrası performansı arttı. Burak eski golcü kimliğine döndü. Abdullah Avcı'ya göre yanlış kadroda ısrar etmiyor, doğru oyuncuları kullanıp doğru hamlelerle sonuç alıyor. Futbolda temel bir şey var, başarı için hazırlık yapmıyorsan başarısızlık için yapıyorsun. Sergen geldikten sonra başarı için hazırlık yapıyor. Bunu gördük.

Serkan Korkmaz: Zeki, hırslı ve tutkulu bir hoca olarak görüyorum Sergen Yalçın'ı. Göze hoş gelen ve sonuç alan bir takım hayal ediyor. Bizleri de bunu başarabileceğine dair ikna etti gibi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile çok güzel bir rotaya girdi.

SÖRLOTH KRAL OLUR

Sörloth, Falcao, Vedat Muriç, Burak, Cisse... Kalite ve verimlilik açısından baktığımızda krallık yarışında kim şanslı?

Zeki Uzundurukan: Sörloth daha şanslı tabii ki... 19 golü var. Vedat Muriç'in 13, Burak'ın 10, Falcao'nun da 8 golü bulunuyor. Çaykur Rizespor maçında kazanılan penaltıyı Sosa değil de gol sayısı artsın diye Sörloth kullanabilirdi. Ama o, penaltı atmasa da bu ligde yine de gol kralı olur.

Reha Kapsal: İşin enteresan yönü 5'i de farklı özellikleri içinde barındıran forvetler bunlar. Burada özellikle tabii ki takımın formu ve takımın santrforu nasıl oynatacağı çok önemli. Şu anki görünümde Sörloth diğer oyunculara göre bir adım önde. Bunu söyleyebiliriz. Oynadığı süre, yaptığı asistler Sörloth'u öne çıkarıyor. Bazı santrforlar yalnız gol atar. Sörloth gibiler ise gol atar, gol attırır, takımın enerjisini yükseltir, gençlere örnek olur. Bu çok önemli.

Serkan Korkmaz: Sörloth gol krallığında açık ara favori gördüğüm isim. Diğerleri ikicilik için yarışacak gibi duruyor.

GENÇ HOCALAR

Reha Kapsal: Ligimizde oynanan oyuna genç ve yeni teknik adamların büyük katkısı var. Okan Buruk, İlhan Palut, Erol Bulut, Hüseyin Çimşir, Sergen Yalçın ve Abdullah Ercan. Abdullah Ercan şu anda çalışmasa da yetenekli ve gelecek vadeden teknik adamlardan biridir.