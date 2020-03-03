Galatasaray'dan Sivasspor maçı öncesi TFF'ye başvuru! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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'dan maçı öncesi 'ye başvuru!

Galatasaray'dan Sivasspor maçı öncesi TFF'ye başvuru!

'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele oynanacak... sahasında 8 haftadır puan kaybetmeyen 'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'dan 'ye flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan - maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip 'nin kapısını çaldı.

ASLAN'DAN BAŞVURU! SİVAS MAÇI 16.00'DA OYNANSIN
Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor.

HERKES GİTTİ TERİM KALDI
22 Aralık 2017'de G.Saray'a geri dönen , takımın başında 26 ayı geride bıraktı. Bu periyoda iki şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sığdıran Terim, meslektaşlarını da bir bir gönderdi ve listeye F.Bahçe'den Ersun Yanal eklendi. Ligde son 3 sezonda Terim&G.Saray dışında teknik direktör değişikliği yapmayan takım kalmadı. Terim görevdeyken Fenerbahçe 4 (Aykut Kocaman, Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal), Beşiktaş 3 (Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın) ve Trabzonspor 3 (Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir) farklı teknik adamla çalıştı.

4 MİLYON TL DOPİNG!
Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.

  1. 03.03.2020
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