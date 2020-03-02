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02 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan dev kükreyiş

Galatasaray'dan dev kükreyiş

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bölüm sonu canavarına dönüştü. Terim’in öğrencileri bu periyotta 24 puan toplayıp 21 averaj yaptı.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında 'u 5-0'lık skorla mağlup eden Aslan ikinci devreye bambaşka bir kimlikle girdi. Sarı-kırmızılılar, devre arasından dönüşte çok daha agresif ve etkili bir sergileyerek rakiplerini bir bir yendi. Antalya'nın ardından Denizlispor, , , Kasımpaşa ve Yeni Malatya'yı deviren Cimbom geçtiğimiz hafta da 20 yıl sonra 'yi 'de yenmişti. Dün de bu galibiyet serisine müthiş futbol sonrası G.Birliği eklendi.

ATANI DA TUTANI DA İYİ
Cimbom bu büyük başarıyı yakalarken klasik "Bir takımın atanı-tutanı iyi olacak" klişesini de hayata geçirdi. Çok iyi sezon geçiren Fernando Muslera performansını ikinci yarıda da sürdürürken hücumda ise önce Adem Büyük ardından Radamel Falcao ön plana çıktı. Henry Onyekuru da onlara eşlik etti. Sarı-kırmızılılar, son 8 maçını kazanıp hanesine 24 puan yazdırırken rakip kalelere tam 24 gol gönderdi. Kalesinde ise sadece 3 gole izin verdi. Aslan bu müthiş performansıyla zirve yarışına katıldı.

'ACINIZI PAYLAŞIYORUZ'
Cimbom'un sol beki Marcelo Saracchi karşılaşma sonrasında şöyle konuştu: Bu ülkede yaşıyoruz ve hislerinizi anlıyoruz. Yabancı olsak da olayları takip ediyoruz. Bütün acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz. Derbi galibiyetinden sonra taraftarımızın önüne çıktık. Zor maçı iyi performansımızla kolaylaştırdık. Güzel bir galibiyet aldık.

OĞUZ: BAYRAK İNMEZ
Gençlerbirligi'nin tecrübeli oyuncusu Ahmet Oğuz şehitlerimizle ilgili açıklamalar yaptı. Başarılı isim, "Futbol konuşmanın bir anlamı yok. Dimdik durduğumuzu göstermek için İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdim. Bu konuyu konuşurken titriyorum" dedi.

ANDONE 113 GÜN SONRA
Ligin 11. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone 113 gün sonra sahalara döndü. 79. dakikada Falcao'nun yerine girdi. Buluştuğu ilk pozisyonda golü de atıyordu. Onyekuru'nun pasında vurdu, kaleci Nordfeldt çıkardı.

  1. 2.3.2020
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