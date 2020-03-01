Falcao: Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum
Gençlerbirliği karşısında 2 kez fileleri havalandırarak ligde çıktığı son 6 maçta 7 gole ulaşan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, maç sonu yaptığı açıklamada İdlib şehitlerini andı. Kolombiyalı golcü, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Radamel Falcao, maçın başından sonuna kadar 3 puanı hak eden bir performans sergilediklerini söyledi.
Sözlerine İdlib şehitlerimizi anarak başlayan Kolombiyalı golcü, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
"ÜÇ PUANI HAK ETTİK"
Falcao maçla ilgili ise, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" diye konuştu.
"AİLEMİN DESTEĞİ BENİ GÜÇLÜ KILIYOR"
Ailesinin kendisine her zaman destek verdiğini belirten tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı: "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum."
- 01.03.2020
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