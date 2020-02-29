8. harika için
İkinci devrede tüm maçlarını kazanan Galatasaray, Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk modunu açtı. Terim ‘tam konsantrasyon’ emri verdi. Yeni hedef 8’de 8...
Aslan ligin ilk yarısında rakiplerinin çok gerisinde kalınca şampiyonluk yarışında adı anılmıyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte pes etmeyen biri vardı: Fatih Terim... İmparator bir kez daha camiayı etrafında kenetledi ve galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yaktı. İlk yarının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Cimbom, ikinci devreye ise fırtına gibi başladı. Oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak topladığı puanlarla üst sıraları yakaladı. Şampiyonluk umutlarını iyice artırdı.
FATİH TERİM UYARIYOR
SARI-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim en çok oyuncuların rehavete girmesinden endişe ediyor. Bunun için dizginleri elinde tutan İmparator, motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini sık sık uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı "Fenerbahçe karşılaşmasını kazandık ve 3 puanımızı aldık. O orada bitti. Şimdi önümüzde yeni bir maç, yeni bir 3 puan var. Bunu almak için sonuna kadar savaşacağız" ifadeleriye öğrencilerini karşılaşmaya motive ediyor. Hedef seriyi 8 maça çıkarmak.
- 29.2.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
8. harika için haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.