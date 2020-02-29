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29 Şubat 2020, Cumartesi
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8. harika için

8. harika için

İkinci devrede tüm maçlarını kazanan , galibiyeti sonrası şampiyonluk modunu açtı. Terim ‘tam konsantrasyon’ emri verdi. Yeni hedef 8’de 8...

Aslan ligin ilk yarısında rakiplerinin çok gerisinde kalınca şampiyonluk yarışında adı anılmıyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte pes etmeyen biri vardı: ... İmparator bir kez daha camiayı etrafında kenetledi ve galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yaktı. İlk yarının son maçında sahasında 'u 5-0 mağlup eden Cimbom, ikinci devreye ise fırtına gibi başladı. Oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak topladığı puanlarla üst sıraları yakaladı. Şampiyonluk umutlarını iyice artırdı.

FATİH TERİM UYARIYOR

SARI-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim en çok oyuncuların rehavete girmesinden endişe ediyor. Bunun için dizginleri elinde tutan İmparator, motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini sık sık uyarıyor. Deneyimli çalıştırıcı " karşılaşmasını kazandık ve 3 puanımızı aldık. O orada bitti. Şimdi önümüzde yeni bir maç, yeni bir 3 puan var. Bunu almak için sonuna kadar savaşacağız" ifadeleriye öğrencilerini karşılaşmaya motive ediyor. Hedef seriyi 8 maça çıkarmak.

  1. 29.2.2020
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