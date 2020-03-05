Saracchi Galatasaray'da kalabilir! O isim konuştu...
Ara transfer sezonunda Saracchi'yi Galatasaray'a kiralık gönderen RB Leipzig, Uruguaylı yıldızın yerine Manchester City'den Angelino'yu kadrosuna dahil etmişti. İspanyol futbolcu, transferine ilişkin yaptığı açıklamada Alman takımında mutlu olduğunu ifade ederken, burada devam edeceğinin sinyallerini verdi.
Galatasaray'a Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralayan RB Leipzig, sol beke Manchester City'den Angelino'yu yine kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Alman temsilcisinde başarışı bir grafik sergileyen Angelino, Manchester City'nin Avrupa kupalarından iki yıl men edilmesinin önemli bir faktör olduğunu ve Leipzig'de kalmak istediği söyledi.
"LEIPZIG'DE KALMAK İSTİYORUM"
30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Angelino, "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Manchester City'e verilen yasak, geleceğim konusunda belirleyici bir gelişme. Bu hem kulübe hem de oyunculara güçlü bir darbe" dedi.
"NAGELSMANN, GUARDIOLA'YA BENZİYOR"
Manchester City'den hocası Pep Guardiola'ya övgüler yağdıran 23 yaşındaki sol bek, "Aslında Guardiola ile son 6 ayda birlikte çalıştığımda nasıl geliştiğimi hemen anlamadım. Videolarımı izlediğimde ise beni nasıl bir oyuncuya dönüştürdüğünü görebiliyorum. Çok hızlı tepkiler veriyorum, bunu açıklayamam ama otomatik olarak yapıyorum. Nagelsmann da Pep'e benziyor. Hafta boyunca bizimle çalışıyor ve anahtar noktaları veriyor" sözlerini kullandı.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 17:01
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Saracchi Galatasaray'da kalabilir! O isim konuştu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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