Flaş! Galatasaray'a 420 milyon...

Galatasaray'da yüzler gülüyor... Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Aslan, rakibini 3-0'lık net skorla mağlup etmişti. Gözünü sezon sonunda yaşanılacak şampiyonluğa diken sarı kırmızılılar, sezon sonunda kasaya girecek nakit parayı düşünmeye başladı.

Galatasaray, Süper Lig'de geri kalan maçlarının hepsini kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde 74.6 milyon TL performans primine sahip olacak. Öte yandan 1. sıraya yer aldığı için 35.6 milyon TL, geçmiş şampiyonlukları için de 70.4 milyon TL alacak. Yani Gaalatasaray, toplamda 191 milyon TL kasasına koymuş olacak.

Bunların yanı sıra son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nden kazanıln bonuslar da eklendiğinde, Galatasaray'ın elde edeceği miktar 420 milyon TL'yi bulabiliyor. Aslan, yeni sezon transferleri de dahil olmak üzere güm planlarını bu paraya göre kuruyor.