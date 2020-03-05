Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray haketti - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği "Galatasaray haketti"

: haketti

Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray haketti

, 'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör , ligde geçen hafta karşısında üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

'ın kendilerine karşı üstün bir oyun sergilediğini dile getiren Hamzaoğlu, "Çok erken bir gol yedik. Daha sonra oyun düzenimiz de tamamen farklı bir noktaya geldi. Buna rağmen belki 2-1'i yakalasaydık oyun farklı gelişebilirdi. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Gücümüz yetmedi işin doğrusu." diye konuştu.

'un karşılaşmasının takım için daha önemli olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ligde Antalyaspor'un bir puan önünde yer aldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Biz kazandığımız takdirde puanımızı 30'a çıkaracağız ve aşağısı ile bağımızı büyük ölçüde koparmış olacağız. Tabii her şey bitmiş olmayacak ama olası kötü bir sonuçta da yine devam edeceğiz. Kazandığımız takdirde çok önemli bir sıçrama yapmış olacağız. Bu bizim için önemli. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat futbolculara da değinen Hamzaoğlu, "Çoğu hem antrenmanlarda hem maçlarda olan darbeye bağlı sakatlıklar. Umarım en kısa zamanda hepsi aramıza dönerler. Mevcut olan arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray haketti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN