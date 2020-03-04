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04 Mart 2020, Çarşamba
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, maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

'in 25'inci haftasında sahasında Fraport ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta 'a deplasmanda 3-0'lık skorla boyun eğen temsilcisi zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

, 'in 25. haftasında sahasında Fraport ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki haftanın kapanış maçı, 9 Mart Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

  1. 04.03.2020
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