Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kritik maç öncesi hazırlıklarına devam eden kırmızı siyahlı ekip 5 eksikle çalıştı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı.
Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio ve Atalay Gökçe, takımdan ayrı koştu.
Sol dizine aldığı darbe sonucu geçen hafta antrenmanda sakatlanan Polomat'ın çekilen MR sonucuna göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
- 05.03.2020
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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