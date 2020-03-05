Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı.

Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio ve Atalay Gökçe, takımdan ayrı koştu.

Sol dizine aldığı darbe sonucu geçen hafta antrenmanda sakatlanan Polomat'ın çekilen MR sonucuna göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.