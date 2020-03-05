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05 Mart 2020, Perşembe
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5 eksikle çalıştı

Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı

, 'in 25. haftasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kritik maç öncesi hazırlıklarına devam eden kırmızı siyahlı ekip 5 eksikle çalıştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda çift kale oyunla çalışmayı tamamladı.

Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen , , Ayite, Stancu ve Polomat katılmadı. Erdem Özgenç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışırken Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio ve Atalay Gökçe, takımdan ayrı koştu.

Sol dizine aldığı darbe sonucu geçen hafta antrenmanda sakatlanan Polomat'ın çekilen MR sonucuna göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

  1. 05.03.2020
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