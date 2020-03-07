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07 Mart 2020, Cumartesi
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'nde sakatlıklar can sıkıyor

Gençlerbirliği'nde sakatlıklar can sıkıyor

, 'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda dönüşümlü çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Pierre-Yves Polomat, ve Floyd Ayite çalışmada yer almadı.

takımdan ayrı koşu yaparken, Erdem Özgenç ve Atalay Gökçe takımla çalıştı.

Antrenman sonunda futbolcular, kulüp malzemecisi Muharrem Kocaman'a un ve yumurta ile sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Başkent temsilcisi, maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

  1. 07.03.2020
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