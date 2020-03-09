Gençlerbirliği 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ilk gol ev sahibi Gençlerbirliği'nden geldi. Başkent temsilcisi 53. dakikada Giovanni Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Beraberlik için bastıran Akdeniz ekibi, 82'de Alman yıldızı Lukas Podolski'nin şık golüyle puanı kaptı.

ANTALYA 7 HAFTADIR YENİLMİYOR!

Ligdeki yenilmelik serisini 7 maça çıkaran Antalyaspor puanını 27'ye yükseltip haftayı 12. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise 28 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Maçtan dakikalar...

10'uncu dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.



15'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.



23'üncü dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.



52'nci dakikada Sessgnon'un pasıyla topla buluşan Sio, yaklaşık 35 metreden çektiği şutu kaleci Boffin son anda kornere çeldi.



53'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Mats ile Sio'nun verkaçında topla buluşan Sio, topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.



74'üncü dakikada Sio'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mats, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Mats boş kale yerine topu Boffin'in üzerine vurdu.



77'nci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Gustavo, topu penaltı noktasına gönderdi. Topla buluşan Sinan Gümüş, topu kale yerine auta attı.



82'nci dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Podolski topu filelere gönderdi: 1-1.



87'nci dakikada Baiano'nun ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Özmert'in ters vuruşunda top kale direğinin dibinden kornere çıktı.