Son söz Poldi'nin
Haftanın kapanış maçında Antalyaspor’u konuk eden G.Birliği Sio’nun golüyle öne geçti. Podolski skoru belirleyen isim oldu.
Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u ağırlayan Gençlerbirliği, 1 puanı rakibine kaptırdı: 1-1. Eryaman Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Giovanni Sio, 53'te Mats Seuntjens'in pasını gole çevirip G.Birliği'ni öne geçirdi.
POLDİ'DEN FÜZE
Antalyaspor Sinan Gümüş ve Podolski ile rakip kalede aradığı golü, 82. dakikada buldu. Alman golcü, Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta top arkasına düşmesine rağmen harika bir vuruş yaparak takımına beraberliği getirdi: 1-1. Podolski, 5 lig maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
'İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK'
Antalyaspor'un hocası Tamer Tuna, Ankara'ya kazanmaya geldiklerini belirterek, "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık" dedi.
'HAKEMLERİN BİR STANDARDI YOK!'
G.BIRLIĞI Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi oynadıkları maçtan 3 puan çıkaramadıklarını belirterek şöyle konuştu: Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Aynısı geçen hafta Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim.
- 10.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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