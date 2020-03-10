Son söz Poldi'nin

Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u ağırlayan Gençlerbirliği, 1 puanı rakibine kaptırdı: 1-1. Eryaman Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Giovanni Sio, 53'te Mats Seuntjens'in pasını gole çevirip G.Birliği'ni öne geçirdi.

POLDİ'DEN FÜZE

Antalyaspor Sinan Gümüş ve Podolski ile rakip kalede aradığı golü, 82. dakikada buldu. Alman golcü, Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta top arkasına düşmesine rağmen harika bir vuruş yaparak takımına beraberliği getirdi: 1-1. Podolski, 5 lig maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

'İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK'

Antalyaspor'un hocası Tamer Tuna, Ankara'ya kazanmaya geldiklerini belirterek, "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık" dedi.

'HAKEMLERİN BİR STANDARDI YOK!'

G.BIRLIĞI Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi oynadıkları maçtan 3 puan çıkaramadıklarını belirterek şöyle konuştu: Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Aynısı geçen hafta Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim.