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10 Mart 2020, Salı
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Son söz Poldi'nin

Son söz Poldi'nin

Haftanın kapanış maçında ’u konuk eden G.Birliği Sio’nun golüyle öne geçti. Podolski skoru belirleyen isim oldu.

'de 25'inci haftanın kapanış maçında 'u ağırlayan , 1 puanı rakibine kaptırdı: 1-1. Eryaman Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Giovanni Sio, 53'te Mats Seuntjens'in pasını gole çevirip G.Birliği'ni öne geçirdi.

POLDİ'DEN FÜZE
Antalyaspor ve Podolski ile rakip kalede aradığı golü, 82. dakikada buldu. Alman golcü, Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta top arkasına düşmesine rağmen harika bir vuruş yaparak takımına beraberliği getirdi: 1-1. Podolski, 5 lig maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

'İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK'
Antalyaspor'un hocası , 'ya kazanmaya geldiklerini belirterek, "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık" dedi.

'HAKEMLERİN BİR STANDARDI YOK!'
G.BIRLIĞI Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi oynadıkları maçtan 3 puan çıkaramadıklarını belirterek şöyle konuştu: Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Aynısı geçen hafta maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim.

  1. 10.3.2020
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