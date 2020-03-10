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10 Mart 2020, Salı
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Podolski 5 maçta 5 puana etki etti

Podolski 5 maçta 5 puana etki etti

'un devre arasında kadrosuna kattığı Alman yıldızı son maçlardaki asist ve golleriyle takımmına katkıda bulundu. ve karşılaşmalarında ilk 11’de sahaya çıkan Podolski, performansı ve hırsı ile göz doldurdu.

'un 34 yaşındaki Alman yıldızı , asist ve golleriyle takımına 5 puan kazandırdı.

Devre arasında 'nın Vissel Kobe takımından Antalyaspor'a transfer olan Lukas Podolski, performansı ile göz doldurdu. İkinci yarıda takımının ilk iki maçında süre alamayan deneyimli futbolcu, diğer maçlarda yavaş yavaş süre almaya başladı. ve karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan Podolski, performansı ve hırsı ile göz doldurdu. Podolski, deplasmanında son 3 dakikada oyuna girip, takımına galibiyeti getiren golü atarken, 2-2 berabere tamamlanan Fenerbahçe karşısında da iki golün asistini yaptı. Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımına katkı veren Podolski, çok zor bir pozisyonda beraberlik golüne imza attı. Podolski, sahaya çıktığı 5 maçta takımına 5 puanlık katkı sağlamış oldu. Çay tutkusu ile bilinen Podolski, ayrıca gözleme açması ile de kentte sempati topladı.

  1. 10.03.2020
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