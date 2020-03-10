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10 Mart 2020, Salı
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yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Antalyaspor yenilmezliğini sürdürmek istiyor

, çıktığı son 7 maçta rakiplerine karşı kaybetmedi. Kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini gelecek hafta evinde oynayacağı DG Sivasspor karşısındada sürdürmek istiyor.

'de son 7 haftadır rakipleri karşısında kaybetmeyen Fraport TAV , yakaladığı yenilmezlik serisini karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Ara transfer döneminde , Adis Jahovic, gibi önemli isimleri kadrosuna katıp, Süper Lig'in ikinci yarısı teknik direktör yönetiminde sergilediği başarılı performansla dikkati çeken kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Böylece hanesine bir puan yazdıran temsilcisi, bu karşılaşmadan önceki son 6 haftada ise Yukatel Denizlispor'u 3-0, 'yı 3-1, BtcTurk 'u 2-1 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, ile 2-2 berabere kaldı. Ligde en son 18. haftada 'ye kendi evinde mağlup olan (0-3) kırmızı-beyazlı ekip, son 7 haftadaki söz konusu mücadelelerde 13 puan topladı. Süper Lig'de 25 hafta sonunda 27 puanla 12. sırada bulunan Antalyaspor, 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

PODOLSKI, GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçındaki tek golünü kaydeden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımının bir puan kazanmasına önemli katkı sağladı. Kırmızı-beyazlı ekiple ilk golünü 23. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında atan, bir sonraki hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada takımının 2 golünün pasını veren Alman oyuncu, Antalyaspor'daki gol sayısını 2'ye yükseltti. Akdeniz temsilcisinde ilk kez 90 dakika boyunca Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyen Podolski, kırmızı-beyazlılarla 5 lig maçında 211 dakika süre aldı.

MURAT SÜĞLÜN: "YENİLMEZLİK SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, zorlu Gençlerbirliği deplasmanından bir puanla dönüp yenilmezlik serisini 7 maça çıkardıklarını vurguladı.

Tüm oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini, Podolski'nin bir kez daha kalitesini konuşturduğunu ifade eden Süğlün, "Süper Lig'de son 7 haftadır yenilmeyen bir Antalyaspor var. Önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor ile evimizde karşılaşacağız. Bu maçı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor ile evimizde karşılaşacağız. Bu maçı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor ile evimizde karşılaşacağız. Bu maçı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 10.03.2020
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