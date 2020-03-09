Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bugün istediğimizi alamadık - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor "Bugün istediğimizi alamadık"

Teknik Direktörü : Bugün istediğimizi alamadık

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bugün istediğimizi alamadık

'in 25'inci haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonu değerlendirmelerde bulunan temsilcisi teknik direktörü , "Topa sahip olma oranları eşit gibi gözükse de bizim atak geliştirdiğimiz tüm pozisyonlarda hem seçimlerimiz adına hem ."

'in 25. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'DA Teknik Direktör , "Hem seçimlerimiz adına hem " dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor , "Buraya kazanmaya geldik ona odaklıydık. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu? Tabii ki de hayır. Bugün iki takımında içinde bulunduğu puansal durum bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10 veya 20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. Topun oyunda kaldığı her süre boyunca her dakikada bize atak gerçekleştirdi. Topa sahip olma oranları eşit gibi gözükse de bizim atak geliştirdiğimiz tüm pozisyonlarda hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın kendi öz güveni ve değeriyle ilgiliydi. Ama ortaya koyduğumuz oyun Antalyaspor'un ortaya koymuş olduğu bir değer değil. İyi tarafı 7 maçtır kaybetmeyen ve 1 puanında bu hatta ligde kalma avantajını sağlayabilecek takımlar içinde ne kadar önemli olduğunu, deplasmandan özellikle alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Bugün istediğimizi alamadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN